Лидер секты многоженцев в США получил полвека тюрьмы за похищение девочек

В США лидера секты многоженцев Сэмюэла Бейтмана приговорили к 50 годам тюрьмы. Об этом сообщает Associated Press.

Бейтман выступал инициатором создания ответвления Фундаменталистской церкви Иисуса Христа святых последних дней, которая практикует многоженство. Он забирал девочек и женщин из семей своих последователей-мужчин. Бейтман утверждал, что у него 20 «духовных жен», с каждой из них он вступал в половую связь. В числе его наложниц были и несовершеннолетние девочки-подростки.

В августе 2022 года неравнодушные прохожие увидели, что в трейлере Бейтмана заперты дети, которых он превратил в сексуальных рабынь. Девочек принуждали к участию в групповом сексе.

«Вы лишили их невинности и детства», — сказал Бейтману во время процесса судья.

До этого в штате Юта в США, где проживают мормоны, власти собирались декриминализовать многоженство. Подробности — в материале «Газета.Ru».

Ранее мужчину, которого супруга уличила в многоженстве, арестовали в Индии.