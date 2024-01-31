Мужчину, которого супруга уличила в многоженстве, арестовали в Индии

В Индии мужчина имел пять жен, знавших друг о друге. Одна из его супруг уличила его в многоженстве и обратилась в полицию, передает Bar and Bench.

Яшванта Харата разоблачила его пятая жена, на которой он женился спустя два месяца знакомства, летом 2022 года. Вскоре после свадьбы женщина одолжила возлюбленному 700 тыс. рупий (около 750 тыс. рублей — прим. «Газета.Ru»), а затем мужчина самостоятельно заложил ее украшения на сумму 3,2 млн рупий (3,4 млн рублей — прим. «Газета.Ru»). Она также заподозрила Харата в супружеской неверности и уехала к родителям, решив побольше узнать о прошлом своего мужа.

Оказалось, что мужчина уже был неоднократно женат, а также имеет как минимум двух дочерей от разных женщин. Выяснив подробности, пострадавшая обратилась к правоохранителям. В результате Харата арестовали и обвинили в преступном злоупотреблении доверием. Как уточняется, суд в Мумбаи отказал обвиняемому в освобождении под залог.

Ранее многоженец, мучивший 19 детей, получил семь пожизненных сроков.