Размер текста
А
А
А

Мужчину, которого супруга уличила в многоженстве, арестовали в Индии

В Индии мужчину будут судить по обвинению в супружеской неверности и многоженстве

close
100%
Pixabay

В Индии мужчина имел пять жен, знавших друг о друге. Одна из его супруг уличила его в многоженстве и обратилась в полицию, передает Bar and Bench.

Яшванта Харата разоблачила его пятая жена, на которой он женился спустя два месяца знакомства, летом 2022 года. Вскоре после свадьбы женщина одолжила возлюбленному 700 тыс. рупий (около 750 тыс. рублей — прим. «Газета.Ru»), а затем мужчина самостоятельно заложил ее украшения на сумму 3,2 млн рупий (3,4 млн рублей — прим. «Газета.Ru»). Она также заподозрила Харата в супружеской неверности и уехала к родителям, решив побольше узнать о прошлом своего мужа.

Оказалось, что мужчина уже был неоднократно женат, а также имеет как минимум двух дочерей от разных женщин. Выяснив подробности, пострадавшая обратилась к правоохранителям. В результате Харата арестовали и обвинили в преступном злоупотреблении доверием. Как уточняется, суд в Мумбаи отказал обвиняемому в освобождении под залог.

Ранее многоженец, мучивший 19 детей, получил семь пожизненных сроков.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами