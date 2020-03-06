Штраф вместо тюрьмы: чего боятся в сектах мормонов

В американском штате Юта планируется декриминализация многоженства: соответствующий закон уже приняли в палате представителей и Сенате штата — его остается только подписать губернатору Гари Герберту, сообщает Reuters. Это не значит, что в «мормонской» Юте официально будет разрешено иметь нескольких жен одновременно, однако если закон вступит силу, многоженство превратится из уголовного преступления в административное правонарушение: вместо пяти лет лишения свободы, как раньше, виновным будут назначать штрафы до $750 и общественные работы.

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При этом мошенничество, при котором мужчина женится на женщине, тайно уже будучи в браке, или женитьба на несовершеннолетних останутся уголовно наказуемыми преступлениями. Если же многоженство сопряжено с насилием над детьми, похищением людей или удержанием их помимо желания, с принуждением к занятию проституцией и прочими злодеяниями, то наказан виновный тоже будет по уголовному кодексу.

Законопроект по декриминализации многоженства продвигает сенатор из Юты Дейдра Хендерсон — она считает, что перевод полигамии из разряда уголовных преступлений в административные поможет женщинам, которые сейчас подвергаются насилию в подобных семьях, но боятся об этом рассказать. Хендерсон надеется, что они начнут обращаться в службы социальной поддержки без страха, что их самих начнут преследовать по закону. При этом намерения полностью легализовать многоженство у законодателей нет.

В Юте, как и повсюду в США, многоженство строго карается законом — однако в этом штате оно практикуется в рассеянных по его территории закрытых общинах Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, то есть у мормонов, число которых на западе страны достигает 30 000 человек.

Сама церковь запретила многоженство еще в 1890-м году — это было условие, при выполнении которого американское правительство признавало Юту штатом США, и после этого семьи, где у мужчины было больше одной жены, начали отлучать от церкви.

Но все же многие не отказались от этой практики даже тогда, когда в 1935 году власти штата Юта официально объявили полигамию уголовным преступлением — тогда такие семьи просто скрылись от властей, и сколько теперь людей живет в таких тайных закрытых общинах многоженцев, сказать просто невозможно.

Именно женщин, живущих в подобных закрытых общинах, сейчас пытаются защитить власти Юты. Однако даже среди тех, кто вырос и воспитывался в этих условиях, нет единого мнения относительно нового законопроекта.

Среди его сторонников — Ширли Дрейпер, бывший член Фундаменталистской церкви Иисуса Христа и Святых последних дней: это секта многоженцев, основанная Уорреном Джеффсом, который отбывает сейчас тюремное заключение за два случая сексуальных преступлений под отношению к детям.

Дрейпер рассказала изданию The Guardian, как в детстве жила в страхе, что в дом к ее семье придут полицейские и отберут ее у родителей. Дело в том, что это произошло с ее отцом — его изъяли из семьи насильно.

«Я выросла в диком страхе перед пришлыми, — рассказала Ширли Дрейпер английской газете. — Мы называли людей, которые въезжали в наш город и не принадлежали к общине, похитителями. Мы знали, что это судьба, которая принесет страдания нам, как она принесла страдания нашим родителям».

По мнению Дрейпер, именно страх перед представителями закона позволял лидерам общин контролировать их членов. Сама женщина потратила шесть лет на то, чтобы покинуть секту. «Я нигде не могла получить помощь. Куда бы я ни шла, меня везде воспринимали как преступницу, меня встречали враждебно», — рассказала она. По мнению женщины, новый закон поможет таким, как она, не бояться обращаться в социальные службы и сбежать из общины.

Другая женщина, выросшая в Фундаменталистской церкви Иисуса Христа и Святых последних дней, не согласна с Дрейпер. Бренда Николсон считает, что проблема в закрытых общинах не в страхе их членов перед представителями официальных властей – ужас на них наводят сами лидеры. «Они говорят вам не доверять ничему, что идет не от Церкви, — объясняет она. – Власть мужчинам дана Богом. Они как будто бы говорят с Богом и от его имени, так что нужно делать то, что говорят мужчины, — вот, в чем дело», — объясняет Николсон The Guardian.

Она рассказала, что ее семья жила в страхе, что детей отберет не правительство, а сами лидеры, которые решают, кто в общине достоин внимания и поощрения, а кто – нет. По словам Николсон, лидеры ее общины по каким-то причинам решили, что трое из шестерых ее детей были достойны, а она сама, ее муж и остальные дети – нет. «Но я не могла позволить, чтобы у меня отобрали половину детей, так что сбежала», — говорит она.

Женщина убеждена, чем больше правительство вмешивается в жизнь закрытых общин, тем лучше. Однако сенатор Дейдра Хендерсон, отстаивающая закон о декриминализации многоженства настаивает: именно из-за того, что полигамия стала уголовным преступлением, в штате расплодились закрытые секты. «Нынешний запрет на полигамию позволил создать теневое общество, в котором самые уязвимые становятся легкой добычей», — считает сенатор.