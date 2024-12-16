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Названо помогающее снизить похмельный синдром новогоднее блюдо

Врач Тяжельников: холодец укрепляет кости и снижает похмельный синдром

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Depositphotos

Холодец помогает снизить похмельный синдром за счет содержащегося в нем глицина. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

По его словам, многие готовят холодец на новогодний стол, считая это блюдо очень полезным, и не ошибаются.

«В первую очередь (оно полезно) из-за высокого содержания коллагена», — рассказал эксперт.

Тяжельников пояснил, что коллаген — это белок, содержащийся в хрящах и костях человека. Длительная варка делает его более биодоступным.

Врач подчеркнул, что в холодце также содержится большое количество витаминов и микроэлементов. Также загустевший мясной или куриный бульон обволакивает стенки желудка, тем самым замедляя всасывание алкоголя.

До этого стало известно, что для профилактики диабета надо свести к минимуму потребление сахара, соли и жиров. Для этого необходимо отказаться от таких продуктов, как картофель, виноград, сухофрукты, фруктовый сок, суши.

Ранее врач рассказала, полезно ли пить стакан воды натощак.

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