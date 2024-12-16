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Новогодние выходные в России продлятся 11 дней

Аналитик Лопатина: россиян ждут 11-дневные новогодние выходные

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dimbar76/Shutterstock/FOTODOM

Новогодние выходные в России продлятся 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025-го. Об этом сообщила эксперт Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Марина Лопатина в беседе с РИА Новости.

30 декабря станет выходным, поскольку рабочий день с этой даты перенесли на 28 декабря. Выходной на 31 декабря 2024 года был перенесен с 7 января. Выходной день с 4 января перенесли на 2 мая, а с 5 января — на 31 декабря 2025 года, напомнила Лопатина.

Последняя рабочая неделя года будет шестидневной.

11 декабря сообщалось, что 39% из 3,5 тыс. опрошенных собираются работать в новогодние выходные. При этом 12% респондентов заявили, что будут не только работать, но и подрабатывать. Только на подработку рассчитывает еще 10% опрошенных, говорится в исследовании сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

Абсолютное большинство (80%) опрошенных собирается дополнительно зарабатывать по гибкому графику. В основном в числе наиболее популярных сфер занятости на Новый год оказались вакансии для подработки водителями и курьерами (по 11%), администраторами (7%) и аниматорами (6%).

Ранее эксперт рассказала, когда лучше бронировать отдых на новогодние каникулы.

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