Эксперт рассказала, когда лучше бронировать отдых на новогодние каникулы

На новогодние каникулы традиционно растет спрос на поездки, поэтому, чтобы сэкономить, лучше бронировать их заранее – в декабре стоимость уже заметно увеличивается. Что касается этого сезона, то многие россияне на долгие праздничные выходные запланировали отдых в Египте, а среди российских городов неизменно самой популярной остается Москва, рассказала директор Альянса турагентств Наталья Осипова Общественной Службе Новостей.

«Новогодние праздники – это высокие даты с не всегда доступными ценами. К сожалению, инфляция не радует, а также сказывается турбулентность валюты», — отметила эксперт.

Если купить путевку заранее, то она будет дешевле примерно на 30%, чем в пик сезона. Но и сейчас есть надежда успеть забронировать интересное направление, считает Осипова. В целом она призвала не рассчитывать на уединение зимой, подчеркнув, что туристов будет много практически везде – в интересных городах, на популярных курортах. Так, к примеру, многие санатории и горнолыжные курорты уже забиты – туристы бронировали там места еще задолго до праздников.

Что касается востребованных у россиян мест на отдых этой зимой, то среди зарубежных направлений первое место занял Египет, второе Турция, а далее следуют Таиланд и ОАЭ. По России в топ, помимо Москвы и области, вошли Петербург, Крым, Краснодарский край и другие направления.

«Можно прийти в турагентство, и есть надежда, что еще найдется какой-то вид отдыха, который позволит туристу все-таки отдохнуть или что-то посмотреть», — заключила турэксперт.

До этого россиянам представили список самых популярных туров и направлений для семей с детьми на Новый год – как в России, так и за рубежом. В число таких мест вошли Калининград, Великий Устюг и Карелия, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, куда россияне поедут отмечать Новый год.