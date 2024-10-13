Россиянам объяснили, почему не обязательно сохранять чек из магазина

Многие покупатели ошибочно полагают, что без чека невозможно вернуть товар или доказать факт покупки. На самом деле, российское законодательство предусматривает множество способов подтверждения сделки купли-продажи, рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

«Закон «О защите прав потребителей» четко гласит, что отсутствие у покупателя кассового или товарного чека не является основанием для отказа в удовлетворении его требований. Это означает, что магазин не имеет права отказать вам в возврате или обмене товара только потому, что вы не сохранили чек», — объяснил он.

Но как же доказать факт покупки без этого привычного документа? Законодательство предусматривает ряд альтернативных способов. Например, если вы расплачивались банковской картой, выписка с вашего счета может служить доказательством совершения покупки. В эпоху цифровых технологий это особенно актуально, ведь большинство банков предоставляют удобные мобильные приложения, где история транзакций всегда под рукой.

«Кроме того, факт покупки может быть подтвержден свидетельскими показаниями. Если вы совершали покупку в компании друзей или родственников, их слова могут иметь юридическую силу при возникновении спорной ситуации. Однако стоит помнить, что свидетельские показания — не самый надежный способ доказательства, особенно если речь идет о дорогостоящих товарах», — добавил юрист.

Интересно, что даже упаковка товара может служить доказательством покупки. Если на коробке есть символика конкретного магазина или торгового центра, это может быть расценено как очевидное свидетельство того, где был приобретен товар.

«В современном мире все большую роль играют системы лояльности и дисконтные карты. Информация о покупках, зафиксированная на таких картах, также может быть использована для подтверждения факта приобретения товара. Многие магазины предоставляют возможность просмотреть историю покупок в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении», — подчеркнул Русяев.

Не стоит забывать и о гарантийных талонах, паспортах оборудования или инструкциях по эксплуатации. Если в этих документах есть отметки магазина, они могут служить доказательством покупки.

«Однако, несмотря на все эти альтернативы, сохранение чека все же остается наиболее простым и надежным способом подтверждения покупки. Чек содержит всю необходимую информацию: дату покупки, наименование товара, его стоимость и данные продавца. Это значительно упрощает процесс возврата или обмена товара, если в этом возникнет необходимость», — констатировал эксперт.

Важно помнить, что даже при наличии чека существуют определенные ограничения на возврат товаров. Например, продовольственные товары надлежащего качества возврату не подлежат. Также нельзя вернуть лекарства и некоторые предметы личной гигиены. Для технически сложных товаров существует особый порядок возврата.

В случае возникновения конфликтной ситуации, когда магазин отказывается принимать товар без чека, потребитель имеет право обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или подать иск в суд. Практика показывает, что в большинстве случаев суды встают на сторону потребителей, если факт покупки подтвержден альтернативными способами.

«Таким образом, хотя чек и является наиболее удобным способом подтверждения покупки, его отсутствие не лишает потребителя права на возврат или обмен товара. Законодательство предоставляет множество альтернативных способов доказательства факта покупки, защищая интересы потребителей в различных ситуациях. Однако для собственного спокойствия и удобства все же рекомендуется сохранять чеки, особенно при покупке дорогостоящих товаров или товаров длительного пользования», — резюмировал он.

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