Россиянам рассказали, как тратить на еду меньше, не экономя на качестве

Из-за роста цен на продукты россиянам становится непросто оставаться в рамках запланированного бюджета при покупке продуктов. Однако есть несколько лайфхаков, которые помогут сэкономить, и при этом не снижать качество питания. Финансовый эксперт сервиса готовой еды «ПриЕм» Степан Сумин рассказал «Газете.Ru», как оптимизировать траты на покупку продуктов.

В первую очередь для сокращения расходов важно планирование.

«До похода в магазин рекомендуется заранее продумать, что будете готовить в течение недели, а далее на его основе составить список необходимых продуктов. Такой подход поможет предотвратить импульсивные покупки, а также избежать порчи продуктов и дополнительных трат», — объяснил он.

По словам Сумина, стоит сравнивать цены на сайтах или в мобильных приложениях магазинов, чтобы не переплачивать. Если же вы не успеваете планировать покупку продуктов и отслеживать цены, сервисы предоставляют возможность заказа готовых рационов на каждый день по приемлемой цене.

«Также обращайте внимание на сезонность овощей и фруктов: получится сэкономить и приобрести свежие полезные продукты. Кроме того, для снижения затрат на продукты рекомендуется покупать в больших объемах сезонные ягоды, грибы, зелень и замораживать для последующего использования в несезон, когда их стоимость повышается», — отметил эксперт.

Эксперт считает, что хорошим вариантом для сокращения расходов будет покупка оптом. Такие продукты, как крупы, макароны, мука хранятся долго, поэтому их лучше закупать сразу много. Получится значительно снизить затраты, так как цены на оптовые товары зачастую ниже, чем на розничные.

Вопреки мнению, что акции и скидки могут быть эффективным способом сэкономить, Сумин подчеркивает: часто акции — это самообман. Ориентируясь на скидки, люди берут продукты, которые по другой цене в данный момент не выбрали бы, или покупают больше, чем необходимо. В итоге, в чеке сумма может сильно превзойти запланированную.

Эксперт рекомендует: перед тем, как положить товар в корзину, подумать о его реальной нужности товара, даже если цена на него снижена. Кроме того, срок годности акционных товаров на момент покупки часто подходит к концу.

«В качестве мотивации к сокращению расходов на продукты может быть накопление определенной суммы вместо совершения импульсивных покупок. Можно воспользоваться накопительными счетами и вкладами от банков. Когда вы увидите рост сбережений, то почувствуете еще большую мотивацию заниматься оптимизацией бюджета», — резюмировал он.

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