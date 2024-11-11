Пассажиры авиакомпании Ryanair были арестованы за то, что помочились в проходе самолета

В Испании пассажиры авиакомпании Ryanair, прилетевшие в отпуск, были арестованы за то, что помочились в проходе самолета, пишет Mirror.

На Тенерифе после приземления рейса Ryanair были арестованы несколько пассажиров за нарушение общественного порядка. В полиции сообщили, что задержанные помочились в проходе самолета во время перелета.

Представители авиакомпании подтвердили факт инцидента и сообщили, что теперь в ситуации разбираются испанские правоохранительные органы.

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири отметил, что за последнее время значительно возросло количество нарушений со стороны пассажиров из-за употребления алкоголя или наркотиков перед полетами, что может быть связано с увеличением задержек рейсов.

Ранее в Панаме пассажир самолета попытался открыть дверь во время полета.