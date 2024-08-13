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Жители московского ЖК пожаловались на курьера, который справил нужду в лифте

«Осторожно, Москва»: в Лефортово курьер помочился в лифте и попал на видео

Жители ЖК на юго-востоке Москвы пожаловалась на курьера, который справил нужду под камерой в лифте. Запись инцидента опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Неприятный запах мочи, по словам жителей «Лефортово парк», появился в одной из кабин сегодня днем. С помощью камер видеонаблюдения люди нашли ответственного за вандализм.

Виновником произошедшего оказался курьер, который зашел в лифт, чтобы доставить заказ наверх, и тут же помочился, отвернувшись от камеры. Теперь жители собираются пожаловаться на доставщика по месту его работы.

В июне жильцы ЖК в Новой Москве пожаловались на соседа, который ходит в трусах по подъезду и мешает им жить.

Ранее жители ростовского ЖК решили засудить соседа, который поселил в квартире свинью.

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