Жители московского ЖК пожаловались на курьера, который справил нужду в лифте

Жители ЖК на юго-востоке Москвы пожаловалась на курьера, который справил нужду под камерой в лифте. Запись инцидента опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Неприятный запах мочи, по словам жителей «Лефортово парк», появился в одной из кабин сегодня днем. С помощью камер видеонаблюдения люди нашли ответственного за вандализм.

Виновником произошедшего оказался курьер, который зашел в лифт, чтобы доставить заказ наверх, и тут же помочился, отвернувшись от камеры. Теперь жители собираются пожаловаться на доставщика по месту его работы.

В июне жильцы ЖК в Новой Москве пожаловались на соседа, который ходит в трусах по подъезду и мешает им жить.

Ранее жители ростовского ЖК решили засудить соседа, который поселил в квартире свинью.