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В Госдуме объявили награду за поимку представителя МИД Украины

Депутат Госдумы Шеремет объявил награду за поимку сотрудника МИД Украины Тихого

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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет объявляет награду в 100 тысяч рублей за содействие в поимке официального представителя МИД Украины Георгия Тихого из-за его слов в адрес России. Об этом сообщает РИА Новости.

На этой неделе Тихий назвал «тяжелым ударом» по Международному уголовному суду (МУС) и международному уголовному праву визит президента России Владимира Путина в Монголию, дипломат пригрозил Улан-Батору последствиями.

«Тихий в своих бравадах, оскорблениях и угрозах в адрес России и ее союзников позабыл пословицу: «Не буди лиха, пока оно тихо», — сказал Шеремет.

Парламентарий добавил, что в Крыму уже подготовлены тюремные камеры для всех «военных преступников, захвативших власть на Украине».

2 сентября Путин впервые посетил страну, которая признает юрисдикцию МУС и должна арестовать его. Это Монголия, чьи власти сами пригласили российского президента принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 85-летия военной победы советских и монгольских сил над Японией на реке Халхин-Гол. Евросоюз призвал Монголию арестовать Путина. Улан-Батор должен соблюдать обязательства перед МУС, заявила на брифинге 2 сентября официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали. МИД Украины 30 августа также требовал, чтобы российского президента задержали в Монголии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Монголия «послала» МУС и ЕС с ордером на арест Путина.

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