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В МИД оценили съемки шоу в Киево-Печерской лавре

Захарова: устроивших кулинарное шоу в Киево-Печерской Лавре бес попутал

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Устроивших кулинарное шоу в Киево-Печерской лавре «бес попутал», а съемки на фоне распятого Христа являются лучшей иллюстрацией уничтожения христианских ценностей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«В Киево-Печерской лавре прямо во время Рождественского поста захватчики устроили телекулинарное шоу об украинской кухне. Зачем в качестве места съёмок выбирать чтимую во всём православном мире святыню — вопрос бессмысленный, а ответ очевидный: бес попутал», — заявила она.

По словам дипломата, религиозные ценности на Украине «уничтожаются давно». Она добавила, что многие жители Украины отнеслись негативно к кулинарному шоу в святыне. Захарова подчеркнула, что смысл православного поста заключается в воздержании, а не в приготовлении вкусных постных блюд.

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко провел кулинарное шоу в Трапезной церкви Киево-Печерской лавры 15 декабря. По его словам, ранее, когда храм подчинялся УПЦ (каноническая Украинская православная церковь), он и представить не мог, что сможет проводить съемки в таком значимом месте.

В социальных сетях верующие граждане раскритиковали инициативу шеф-повара.

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