Карты российской платежной системы «Мир» заработали в стране из Центральной Америки

В столице Никарагуа — городе Манагуа — теперь можно снимать деньги с карт российской платежной системы «Мир». Об этом рассказал газете «Известия» торговый представитель РФ в латиноамериканской стране Петр Панкратов.

Республика стала третьей в регионе после Кубы и Венесуэлы, где заработали российские карты.

Пока в Манагуа наличные по картам «Мир» выдает только один круглосуточный банкомат, который находится в здании «Дельта» компании Credicoop. При необходимости в столице Никарагуа могут поставить больше банкоматов, принимающих карты российской платежной системы, отметил Панкратов.

В середине сентября «Известия» писали со ссылкой на российское посольство, что в Индонезии начнут работать карты «Мир», которыми смогут пользоваться российские туристы для оплаты своего пребывания в стране. В частности, речь идет о возможности оплаты покупок, жилья и туристического сбора.

До этого стало известно, что карты «Мир» планируют запустить в Иране. По словам иранского посла в России Казема Джалали, платежная система заработает примерно через полгода. Сейчас ее пытаются объединить с системой «Шетаб».

Ранее в Мьянме заявили, что карты «Мир» могут полноценно заменить Visa и MasterCard в стране.