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Венесуэла и Никарагуа готовы помогать Южной Осетии в построении связей в Латинской Америке

Гаглоев: Венесуэла и Никарагуа помогут Южной Осетии в Латинской Америке

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Алексей Ковалев/РИА «Новости»

Венесуэла и Никарагуа будут содействовать Южной Осетии в выстраивании связей в латиноамериканском регионе. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил президент республики Алан Гаглоев.

Он отметил, что Венесуэла и Никарагуа, которые признали независимость Южной Осетии и установили с ней дипломатические отношения, готовы содействовать в выстраивании связей с другими государствами Латинской Америки. Это, подчеркнул Гаглоев, дает определенные перспективы признания республики в регионе.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что территории Абхазии и Южной Осетии вернутся в состав страны в будущем мирным путем. С таким заявлением он выступил по случаю очередной годовщины грузино-российского конфликта.

Ранее Россия поддержала стремление Грузии восстановить дипломатические отношения.

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