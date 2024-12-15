Три человека пострадали в результате стрельбы в Лондоне

Неизвестный открыл стрельбу на Гиффорд-роуд в Лондоне, ранив трех человек. Подробности сообщил телеканал Sky News.

Инцидент произошел в субботу вечером. Полицейские и бригада скорой помощи обнаружили на месте двух 30-летних мужчин и 40-летнюю женщину. Мужчин госпитализировали, один из них находится в больнице в критическом состоянии. Женщину врачам спасти не удалось.

Информации о подозреваемом в совершении преступления и деталях стрельбы пока нет. Полиция попросила возможных свидетелей случившегося связаться с правоохранителями.

14 декабря стало известно о стрельбе на военной базе США в Джорджии. В пресс-службе базы Форт Эйзенхауэр уточнили, что инцидент был единичным. Стрельба произошла в жилом доме на территории базы. Информация о пострадавшем не разглашается, пока не будет уведомлена его семья. Данные о стрелявшем также не приводились.

Ранее сообщалось об инциденте в Ижевске, где местный житель выстрелил в глаз знакомому.