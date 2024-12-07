На Сахалине спасли туристов, попавших в шторм на мысе Виндис

На мысе Виндис сотрудники полиции спасли туристов, которые не смогли преодолеть переправу на машине во время шторма. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Четверо туристов отправились на мыс Виндис, на обратном пути поднялся сильный ветер. Мужчины решили на авто переправиться через реку Горбуша. Одна из машин зацепилась за камень и увязла в песке. Из-за воды, попавшей под капот, генератор вышел из строя.

Водитель и пассажир пересели в другой автомобиль и продолжили путь, но вскоре и второй транспорт застрял. Кроме этого, пропала телефонная связь, а погодные условия ухудшались. Обеспокоенные родственники путешественников обратились в экстренные службы.

Один из экипажей застрял в песке, ему на помощь пришли полицейские на личном автомобиле. Несмотря на экстремальный маршрут и сложные метеоусловия, стражи порядка сумели отыскать туристов, они вытащили машину из реки, помогли с ремонтом и сопроводили группу до Невельска. Медицинская помощь спасенным не потребовалась.

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