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В Госдуме ответили, можно ли срубить ель в лесу

Депутат Чаплин напомнил, что за сруб ели в лесу можно получить штраф

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Shutterstock/FOTODOM

Ели, растущие в лесу или около дачных участков, — это собственность государства, муниципалитета или садового товарищества, поэтому рубить и забирать себе их нельзя. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» напомнил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Если ель произрастает в лесу, она является собственностью государства. Ели, находящиеся на участке дачного товарищества, принадлежат владельцу конкретного участка. Дерево, растущее за пределами придомового участка внутри дачного кооператива, считается собственностью самого товарищества. В случае если ель располагается на участке, классифицируемом как личное подсобное хозяйство или для индивидуального жилищного строительства, она тоже принадлежит владельцу территории. Однако, если ель растет за забором в рамках определенной территории, она становится муниципальной собственностью», — сказал он.

Депутат отметил, что в случае судебных разбирательств человека, срубившего дерево, могут обязать выплатить компенсацию за нанесенный ущерб и моральный вред.

«Границы участков фиксируются в кадастровом плане, и установка забора не является обязательной. В случае, если ель срубили и будут судебные разбирательства, то спор решится благодаря кадастровому плану, подтверждающему права товарищества/муниципалитета или конкретного человека на конкретную ель. Нарушителю может быть предписано выплатить компенсацию, которая зависит от степени нанесенного ущерба и типа дерева. Также возможно потребовать возмещения морального ущерба. Поэтому ответ: рубить ель в лесу — нельзя», — добавил он.

Ранее в Госдуме предупредили о штрафах до 300 тысяч рублей за нелегальную продажу пиротехники.

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