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Захарова завила, что тысячи жителей Запада хотят переехать в РФ, чтобы сохранить семью

Захарова заявила о желании тысяч граждан Запада спастись в России

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Тысячи иностранцев из западных стран стремятся переехать в Россию. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в интервью радио «Комсомольская правда».

По ее словам, граждане стран НАТО активно обращаются в российские посольства с просьбой о получении вида на жительство, виз и других необходимых документов. Она отметила, что это желание связано с отсутствием западных ценностей. Захарова подчеркнула, что многие иностранцы стремятся сохранить свои семьи в условиях современных вызовов.

«И это граждане, которые не в санкциях, не в санкционных листах, не под какими-то трибуналами, это добропорядочные граждане своих стран, у которых паспорта, квартиры, бизнесы. Но у них ещё есть дети, которых они хотят спасти от переиначивания и перешивания половых органов», — указала дипломат.

Захарова также упомянула о готовности ответить Риге на усложнения в продлении ВНЖ для россиян.

Ранее Захарова отреагировала на данные об обысках у американцев, сотрудничающих со СМИ РФ.

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