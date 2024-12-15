Почти половина россиян не планирует смотреть новогодние шоу

Почти половина (47%) опрощенных россиян не будут смотреть новогодние развлекательные шоу по телевизору. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

Исследование провели с 8 по 11 декабря среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян в 369 населенных пунктах во всех округах страны. Результаты опроса показали, что только каждый десятый респондент готов смотреть программы по телевидению в новогоднюю ночь.

Также выяснилось, что женщины (38%) чаще мужчин (30%) хотят включить на фоне музыкально-развлекательное шоу в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом также чаще говорили люди старше 45 лет (43%). Среди бездетных (31%) меньше россиян планирует слушать на фоне «огоньки», чем респонденты с детьми (41%).

Исследователи отметили, что с годами традиция просмотра развлекательного новогодних шоу теряет популярность. Россияне все чаще отказываются включать программу даже для фона, предпочитая музыку или фильмы.

Ранее другой опрос показал, что большинство россиян надеются на перемены к лучшему в 2025 году.