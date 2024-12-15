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Подорвавшему автомобиль в Донецке обещали $10 тысяч

СК: за взрыв машины в Донецке украинские спецслужбы обещали $10 тысяч

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Таисия Воронцова/РИА Новости

Жителю Донецка, который подозревается в подрыве автомобиля в центре города, обещали $10 тысяч за выполнение задания. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по ДНР, передает РИА Новости.

«В ходе допроса фигурант сообщил, что действовал по указанию украинских спецслужб. За совершение указанного преступления ему пообещали заплатить вознаграждение в размере $10 тысяч», — говорится в сообщении.

О задержании подозреваемого стало известно 15 декабря. По данным спецслужб республики, он заложил самодельное взрывное устройство под днище внедорожника, после чего дистанционно привел его в действие.

Инцидент произошел утром 9 декабря. На одной из центральных улиц Донецка взорвался японский внедорожник Toyota Land Cruiser. В салоне в этот момент находились люди. Сильные ранения получили два человека, женщине оторвало ногу. Водитель не выжил.

Изначально сообщалось, что внутри находился начальник колонии ДНР Сергей Евсюков, но ФСИН заявила, что он не проходил службу в учреждениях и органах ГУФСИН по ДНР.

Ранее суд продлил арест обвиняемому в подрыве автомобиля бизнесмена в Москве.

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