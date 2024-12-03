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Врач объяснила, как новый препарат от ВИЧ изменит мир

Врач Уланкина: новый препарат от ВИЧ сильно снизит количество болеющих людей

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Пресс-служба АФК «Система»/РИА «Новости»

Новый препарат ленакапавир сможет значительно снизить количество людей с ВИЧ во всех странах. Эффективность лечения заболевания будет уже совершенно другой, так как лекарство поможет исключить человеческий фактор и решить проблему несоблюдения режима, объяснила RT врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Новый препарат направлен на профилактику, причем он не предотвращает само по себе попадание вируса иммунодефицита в организм, а блокирует его и исключает заражение, объяснила медик.

«Существующие препараты для профилактики и лечения ВИЧ требуют строгого ежедневного приема. Многие пациенты не соблюдают это правило, поэтому эффективность лечения существенно снижается», — добавила она.

Разработанное лекарство подразумевает ввод инъекции человеку два раза в год – такой подход позволит достичь более надежной защиты от СПИДа, считает Уланкина.

Однако есть существенный минус – это очень высокая цена препарата, годовой курс которого обойдется более, чем в 4 млн рублей, добавила врач. В этом плане решением могут стать дженерики, к разработке которых специалисты уже приступили. Ожидается, что их стоимость будет в разы ниже – в этом случае удастся значительно улучшить эпидситуацию с ВИЧ, в том числе – в России, заключила Уланкина.

Напомним, сегодня стало известно, что ученые университета Эмори в США завершили третью фазу клинических испытаний препарата «Ленакапавир» и доказали его высокую эффективность в профилактике ВИЧ – она составила 99%. Отмечается, что инъекции особенно важны для людей с ограниченным доступом к медпомощи или тем, у кого есть трудности с режимом приема таблеток.

Ранее Роспотребнадзор заявил об эпидемии ВИЧ в России среди уязвимых категорий населения.

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