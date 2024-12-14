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Трамп решил приватизировать Почтовую службу США

WP: Трамп намерен провести приватизацию Почтовой службы США из-за убытков

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Jonathan Drake/Reuters

Избранный президент Дональд Трамп намеревается осуществить приватизацию Почтовой службы США. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники.

Согласно информации издания, данная организация столкнулась с серьезными финансовыми потерями. В 2024 финансовом году, завершившемся 30 сентября, убытки составили $9,5 млрд. Журналисты отметили, что это связано с постоянным снижением объемов почтовых отправлений и медленным развитием бизнеса по доставке посылок.

В октябре полномочный представитель правительства России в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский не исключил пересмотра решений судов по отмене приватизации. Он также задался вопросом о судьбе дел, по которым имущество изъяли у добросовестных приобретателей.

Барщевский напомнил, что закон предусматривает возможность пересмотра таких дел по решению КС.

Ранее Минфин РФ скорректировал список компаний на приватизацию.

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