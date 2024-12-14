Трамп решил приватизировать Почтовую службу США

Избранный президент Дональд Трамп намеревается осуществить приватизацию Почтовой службы США. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники.

Согласно информации издания, данная организация столкнулась с серьезными финансовыми потерями. В 2024 финансовом году, завершившемся 30 сентября, убытки составили $9,5 млрд. Журналисты отметили, что это связано с постоянным снижением объемов почтовых отправлений и медленным развитием бизнеса по доставке посылок.

В октябре полномочный представитель правительства России в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский не исключил пересмотра решений судов по отмене приватизации. Он также задался вопросом о судьбе дел, по которым имущество изъяли у добросовестных приобретателей.

Барщевский напомнил, что закон предусматривает возможность пересмотра таких дел по решению КС.

Ранее Минфин РФ скорректировал список компаний на приватизацию.