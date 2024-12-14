В Чечне открылась первая аптека с раздельным обслуживанием для мужчин и женщин

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале объявил об открытии первой сети аптек в республике с раздельным обслуживанием мужчин и женщин.

По его словам, в ближайшее время в Грозном откроют еще 15 аптек сети. Также планируется ввести систему быстрой доставки по городу. Для клиентов предусмотрено раздельное обслуживание для мужчин и женщин.

Глава Чечни рассказал, что ранее по его поручению по всей республике была проведена работа по выявлению аптечных точек, которые вели несертифицированную деятельность. Кадыров отметил, что данная проблема создавала угрозу распространения поддельных лекарственных препаратов.

До этого стало известно, что в России в 2025 году могут появиться аптеки на колесах, которые будут каждую неделю приезжать в деревни и села, в которых нет стационарных аптек и ФАПов, и продавать лекарства. Данный документ уже длительное время находится в разработке, при этом в некоторых регионах страны уже запустили пилотные проекты.

Ранее в России резко выросла популярность интернет-аптек.