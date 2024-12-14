Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Чечне открылась первая аптека с раздельным обслуживанием для мужчин и женщин

В Грозном открылась первая аптека с раздельным обслуживанием для мужчин и женщин

close
Thanakorn.P/Shutterstock/FOTODOM

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале объявил об открытии первой сети аптек в республике с раздельным обслуживанием мужчин и женщин.

По его словам, в ближайшее время в Грозном откроют еще 15 аптек сети. Также планируется ввести систему быстрой доставки по городу. Для клиентов предусмотрено раздельное обслуживание для мужчин и женщин.

Глава Чечни рассказал, что ранее по его поручению по всей республике была проведена работа по выявлению аптечных точек, которые вели несертифицированную деятельность. Кадыров отметил, что данная проблема создавала угрозу распространения поддельных лекарственных препаратов.

До этого стало известно, что в России в 2025 году могут появиться аптеки на колесах, которые будут каждую неделю приезжать в деревни и села, в которых нет стационарных аптек и ФАПов, и продавать лекарства. Данный документ уже длительное время находится в разработке, при этом в некоторых регионах страны уже запустили пилотные проекты.

Ранее в России резко выросла популярность интернет-аптек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами