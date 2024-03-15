В России резко выросла популярность интернет-аптек

Россияне стали чаще делать заказы в интернет-аптеках. По итогам 2023 года ежемесячное число пользователей онлайн-сервисов выросло на 42%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование Tele2.

Чаще всего заказы в интернет-аптеках оформляли женщины. На них пришлось 60% от всей месячной уникальной аудитории. В основном сервисами пользовались россияне в возрасте от 35 до 44 лет.

Пик активности на онлайн-сервисах приходится на осень и зиму. Это связано с сезонностью заболеваний. Количество посетителей интернет-аптек в эти месяцы в среднем на 20% выше, чем летом.

Также россияне стали в 1,5 раза чаще обращаться к телемедицинским услугам.

Ранее сообщалось, что жители РФ стали реже покупать корвалол. Продажи этого препарата по результатам прошлого года упали до пятилетнего минимума.

До этого стало известно, за какие покупки россияне чаще получают кешбэк и куда его тратят.

Ранее в России подорожали жизненно важные лекарства.