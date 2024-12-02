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В Германии предотвратили теракт на ярмарке

В Германии задержали подростка по подозрению в подготовке теракта на ярмарке

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Hannibal Hanschke/REUTERS

В Германии задержали подростка по подозрению в подготовке теракта на ярмарке в городе Эльмсхорн. Об этом сообщает газета Bild.

По данным издания, 17-летний гражданин Германии взял уроки вождения большегрузных автомобилей для того, чтобы на рождественской ярмарке въехать в толпу людей. Прокуратура выяснила, что подросток состоял в группах и чатах, связанных с «Исламским государством» (организация запрещена в России) в социальных сетях, а также общался с другими исламистами в Германии, Марокко и Соединенных Штатах.

В данный момент германская прокуратура проводит расследование.

До этого сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали двух жителей Дагестана, которые, как утверждается, собирались совершить теракт в одном из местных государственных учреждений.

Ранее сообщалось, что в Орле суд приговорил подростка к тюремному сроку за поджог релейного шкафа.

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