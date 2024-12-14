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В городе в Ярославской области отключили холодную воду

В Ростове Ярославской области отключили холодную воду

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Depositphotos

Днем 14 декабря в Ростове Ярославской области отключили холодную воду во всем городе. Причиной стала коммунальная авария. Информация об этом появилась в официальной группе администрации Ростовского района во «ВКонтакте».

«Внимание, аварийное отключение холодного водоснабжения в городе Ростове. В 1-м МКР, около рынка, произошел прорыв магистрального водопровода. В связи с этим подача холодного водоснабжения во всем городе приостановлена», — говорится в сообщении властей.

Администрация отметила, что для ликвидации последствий аварии задействованы все необходимые ресурсы и усилия. Работы по восстановлению водоснабжения планируется завершить до 20:00.

Местные жители выразили недовольство в связи с происходящим. Многие комментаторы высказали опасения о том, что ухудшение погодных условий с наступлением морозов может только усугубить ситуацию.

Тем не менее, в 16:45 администрация сообщила, что водоснабжение в городе было восстановлено.

Ранее жители Дагестана остались без света.

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