Стала известна причина смерти кота Крошика из Перми

Причиной гибели пермского упитанного кота Крошика стал острый кардиогенный отек легких. Об этом сообщили представители приюта «Матроскин», передает РИА Новости.

«Смерть Крошика наступила в результате острого кардиогенного отека легких, развивающегося в результате тромбоза крупных кровеносных сосудов в следствии острого язвенного гнойного эндокардита», — говорится в сообщении.

По данным представителей приюта, у животного происходили системные воспалительные процессы на фоне избыточного веса, а также онкологических заболеваний и других недугов, которые привели к спаду иммунитета. Они уточнили, что коллеги из Японии назвали реабилитацию кота стандартной для питомцев с ожирением. Тело Крошика было кремировано, прах сохранили.

Кот был найден в пермской больнице в конце августа 2024 года. На момент поступления в приют Крошик весил 17 килограммов и не мог передвигаться. Специалисты прописали котику диету, которая помогла ему сбросить три килограмма к концу октября. О смерти кота сотрудники приюта сообщили 27 октября. Животное пытались спасти сотрудники ветклиники, но не смогли.

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