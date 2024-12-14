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Стала известна причина смерти кота Крошика из Перми

РИА Новости: причиной смерти кота Крошика стал острый кардиогенный отек легких

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Причиной гибели пермского упитанного кота Крошика стал острый кардиогенный отек легких. Об этом сообщили представители приюта «Матроскин», передает РИА Новости.

«Смерть Крошика наступила в результате острого кардиогенного отека легких, развивающегося в результате тромбоза крупных кровеносных сосудов в следствии острого язвенного гнойного эндокардита», — говорится в сообщении.

По данным представителей приюта, у животного происходили системные воспалительные процессы на фоне избыточного веса, а также онкологических заболеваний и других недугов, которые привели к спаду иммунитета. Они уточнили, что коллеги из Японии назвали реабилитацию кота стандартной для питомцев с ожирением. Тело Крошика было кремировано, прах сохранили.

Кот был найден в пермской больнице в конце августа 2024 года. На момент поступления в приют Крошик весил 17 килограммов и не мог передвигаться. Специалисты прописали котику диету, которая помогла ему сбросить три килограмма к концу октября. О смерти кота сотрудники приюта сообщили 27 октября. Животное пытались спасти сотрудники ветклиники, но не смогли.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии от выселения со станции скорой помощи спасли жившего там 16 лет кота.

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