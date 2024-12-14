В Архангельской области завели дело на «Лучшего врача года» за финансирование экстремистов

На «Лучшего врача года» Николая Серебренникова из Шенкурска в Архангельской области уголовное дело за финансирование экстремистской деятельности. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По версии следствия, с середины 2021 года по 2022 год он перевел 3500 рублей ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). Следствие считает, что врач за полгода со своей карточки сделал семь переводов организации.

На счету Серебренникова множество успешных операций. В комментариях пациенты оставляют отзывы, что у нейрохирурга «золотые руки». В 2016 году за проведение уникальной операции по удалению трех позвонков, пораженных опухолью, и заменой их имплантами, Серебренников и его коллега стали победителями в областном конкурсе «Лучший врач года».

До этого житель Курска Виталий Ревин, который передал полку «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) зенитный прожектор для обнаружения над Киевом российских беспилотных летательных аппаратов, попал в перечень террористов и экстремистов.

Ранее водочного магната Юрия Шефлера включили в перечень террористов и экстремистов.