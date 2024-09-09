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Жителя Курска внесли в перечень террористов за помощь «Азову»

Помогавший «Азову» сбивать БПЛА курянин внесен в список террористов

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Житель Курска Виталий Ревин, который передал полку «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) (признан в РФ террористической организацией) зенитный прожектор для обнаружения над Киевом российских беспилотных летательных аппаратов, был внесен в перечень террористов и экстремистов. Такая информация следует из реестра Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Ревин Виталий Владимирович, 30.07.1979 года рождения, село Горохово Коропского района Черниговской области украинской ССР», — говорится в карточке.

Как стало известно, Ревин связался с представителем «Азова» и предложил им зенитный прожектор, который сам спроектировал.

Комплектующие для своего изделия Ревин покупал на собственные средства в Китае. Собранный прожектор был предназначен для обнаружения российских беспилотных летательных аппаратов. Ревин отправил его из Курска через Литву на Украину.

В настоящее время против Ревина возбуждено уголовное дело за финансирование террористической деятельности, он задержан российскими правоохранителями.

Ранее московский суд арестовал мужчину по засекреченному делу о госизмене.

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