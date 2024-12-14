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Жители Тувы пожаловались на отключение интернета

Mash: в Туве пожаловались на отключение интернета и связи

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Yeongsik Im/Shutterstock/FOTODOM

Жители Республики Тыва пожаловались на отключение интернета и связи. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в магазинах не работают терминалы оплаты. Продавцы принимают только наличные.

Информации о причинах отключения интернета на данный момент нет. Комментариев от властей региона на данный момент не поступало.

Незадолго до этого издание News.Ru со ссылкой на данные интернет-провайдера Ellco сообщало, что Роскомнадзор отключил Чечню, Дагестан и Ингушетию от мирового интернета. В южных регионах России местные жители не смогли подключиться к интернету даже с помощью VPN.

До этого в южных регионах России произошел массовый сбой Telegram, который продлился около недели. Подробности о сбоях сообщили на портале Downdetector. Тогда чаще всего проблемы наблюдались в Ингушетии и Ставропольском крае.

Ранее Лукашенко пообещал отключить интернет в Белоруссии в случае протестов.

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