Двое детей сожгли квартиру в Курской области, когда готовили еду

В Железногорске Курской области двоих детей спасли из горящей квартиры. Об этом сообщает МЧС России.

В Железногорске благодаря соседям удалось спасти из горящей квартиры двоих детей. Очевидцы заметили, что из окон дома валит густой дым, и вызвали пожарных. Пока спасатели ехали на вызов, местные жители уговорили одного из детей спрыгнуть с балкона и поймали его.

Второго мальчика по автолестнице спустили из окна пожарные. По предварительной информации, причиной пожара стала неосторожность при готовке, когда восьмилетний школьник пытался приготовить еду. Известно, что дети находились дома одни, оба брата госпитализированы с отравлением продуктами горения. Подробности об их состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде мать и трое детей пострадали из-за пожара в квартире, который устроил младший ребенок. 37-летнюю женщину, шестилетнюю девочку и 12-летнего мальчика спасли с помощью пожарной лестницы. Еще одного ребенка — трехлетнего мальчика нашли в комнате без сознания, от огня он пытался спрятаться под кроватью и отравился продуктами горения.

Ранее в Самарской области семилетняя девочка подожгла матрас и устроила пожар в квартире.