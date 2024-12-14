Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Двое детей сожгли квартиру в Курской области, когда готовили еду

В Курской области дети устроили пожар в квартире

close
МЧС России

В Железногорске Курской области двоих детей спасли из горящей квартиры. Об этом сообщает МЧС России.

В Железногорске благодаря соседям удалось спасти из горящей квартиры двоих детей. Очевидцы заметили, что из окон дома валит густой дым, и вызвали пожарных. Пока спасатели ехали на вызов, местные жители уговорили одного из детей спрыгнуть с балкона и поймали его.

Второго мальчика по автолестнице спустили из окна пожарные. По предварительной информации, причиной пожара стала неосторожность при готовке, когда восьмилетний школьник пытался приготовить еду. Известно, что дети находились дома одни, оба брата госпитализированы с отравлением продуктами горения. Подробности об их состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде мать и трое детей пострадали из-за пожара в квартире, который устроил младший ребенок. 37-летнюю женщину, шестилетнюю девочку и 12-летнего мальчика спасли с помощью пожарной лестницы. Еще одного ребенка — трехлетнего мальчика нашли в комнате без сознания, от огня он пытался спрятаться под кроватью и отравился продуктами горения.

Ранее в Самарской области семилетняя девочка подожгла матрас и устроила пожар в квартире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами