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В Петербурге девушка попала к нейрохирургам после удара стулом по голове в школе

В Петербурге школьница попала в больницу после удара стулом по голове

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Pixabay

Девушка из Петербурга попала в больницу, получив серьезную травму в школе. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в школе на улице Карпинского. По данным источника, одну из учащихся ударили стулом по голове. Почему это произошло, информация отсутствует.

После произошедшего 16-летняя пострадавшая не обратилась за помощью сразу, медиков вызвали только ночью. Работники скорой помощи госпитализировали подростка с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом мягких тканей головы.

«Ее состояние оценивается как средней тяжести», – сообщается в публикации.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, школьницу доставили в нейрохирургическое отделение, где ей оказали помощь.

Ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах. На данный момент проводится проверка, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Челябинской области во время семейной ссоры девушка выпала из окна и получила серьезные травмы.

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