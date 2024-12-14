В Петербурге девушка попала к нейрохирургам после удара стулом по голове в школе

Девушка из Петербурга попала в больницу, получив серьезную травму в школе. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в школе на улице Карпинского. По данным источника, одну из учащихся ударили стулом по голове. Почему это произошло, информация отсутствует.

После произошедшего 16-летняя пострадавшая не обратилась за помощью сразу, медиков вызвали только ночью. Работники скорой помощи госпитализировали подростка с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом мягких тканей головы.

«Ее состояние оценивается как средней тяжести», – сообщается в публикации.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, школьницу доставили в нейрохирургическое отделение, где ей оказали помощь.

Ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах. На данный момент проводится проверка, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Челябинской области во время семейной ссоры девушка выпала из окна и получила серьезные травмы.