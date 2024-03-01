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Иранского певца лишили свободы на три года за песню, получившую «Грэмми»

Иранский певец Шервин Хаджипур получил 3 года тюрьмы за протестную песню Baraye

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rezaebrahimi_/shervinine/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Иранская поп-звезда Шервин Хаджипур получил три года тюрьмы за свою песню, получившую премию «Грэмми». Об этом сообщает Alarabiya News.

Песня Baraye, написанная Хаджипуром, стала гимном иранского протестного движения, вызванного смepтью 22-летней Махсы Амини в сентябре 2022 года. Девушку грубо задержали за неправильное ношение хиджаба, и врачам не удалось ее спасти. Певец выпустил трек во время общенациональных демонстраций, а в феврале прошлого года получил за него «Грэмми».

Тогда 71-летняя Джилл Байден поднялась на сцену, чтобы наградить Хаджипура за победу в новой номинации «Лучшая песня для социальных перемен». Супруга 46-го президента США назвала композицию «мощным и поэтичным призывом к свободе и правам женщин».

Сегодня певец сообщил на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его приговорили к трем годам тюрьмы за «подстрекательство и провоцирование людей к беспорядкам с целью нарушения национальной безопасности». Известно, что его также осудили за «пропаганду против режима». Время за решеткой он проведет за написанием песни о «зверствах США против человечества», а также будет обязан «задокументировать нарушения прав человека со стороны правительства США за последнее столетие». Кроме того, по решению суда Хаджипур должен принимать участие в деятельности, которая «пропагандирует достижения» Исламской революции.

Ранее туроператоры отметили растущий спрос на туры в Иран среди россиян.

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