Иностранные гости России закупаются в крупных ТЦ и интернет-магазинах

Согласно данным опроса, проведенного цифровым оператором tax free в России DigiTaxFree, 34% опрошенных иностранных гостей предпочитают совершать покупки в крупных торговых центрах и магазинах. На втором месте по популярности оказались интернет-магазины и маркетплейсы, в которых предпочитает закупаться около

17% иностранных гостей во время пребывания в России.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

«Большая часть опрошенных не осведомлена о том, что при выезде из России они могут получить НДС (tax free) за покупки в интернет-магазинах, — рассказал исполнительный директор DigiTaxFree Вадим Клементьев. — Опрос также показал, что 79% опрошенных хотят получить возврат НДС на товары, которые подпадают под условия tax free».

Интернет-магазины в России могут оформлять чеки tax free, если адрес установки ККТ (контрольно-кассового терминала) соответствует перечню Минпромторга. ККТ должен быть установлен в регионе, участвующем в проектном эксперименте по tax free. Помимо этого, интернет-магазин и продавец товара также должны быть в перечне организаций розничной торговли - участников системы tax free.

Самыми востребованными покупками для иностранцев в России остаются золото и ювелирные украшения (52%), особенно золотые кольца и браслеты, одежда, в том числе и брендовая (22%) и парфюмерия/косметика (13%) по данным чекам tax-free, оформленным в системе DigiTaxFree за период январь-ноябрь 2024 года. Средний чек покупки иностранного гостя в России также вырос: если в 2023 году траты туристов на ювелирные изделия составляли 25-30 тысяч рублей, то уже в 2024 году средняя сумма покупки достигла 45-50 тысяч рублей.

«Российская система возмещения tax free является одной из уникальных и передовых систем в мире за счет ее цифровизации, - продолжает Вадим Клементьев. - За счет разработки электронной системы документооборота между магазинами, операторами tax free, Федеральной таможенной службой и Федеральной налоговой службой иностранные гости могут получать возврат быстро и без оформления бумаг. Также у нас значительно сокращен срок выплат tax free. В системе иностранные гости могут получить возврат в размере 10% от суммы покупки от 2 недель до 1 месяца, тогда как за границей сроки возврата в среднем составляют от 3 месяцев до полугода. В то же время, за границей турист может получить возврат НДС в аэропорту вылета, но не более 8% от суммы покупки, попадающей под условия tax free в этой стране».

Помимо этого, только в России возможно получить возмещение по единому чеку, оформленному интуристом и соответствующему требованиям - покупка свыше 10 тыс рублей за сутки в одном магазине и выезд из страны в течение 90 дней.

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