АТОР разъяснила слова о «воспитательной работе» с бизнесом Абхазии

Слова вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артура Мурадяна о «воспитании» абхазского бизнеса журналисты вырвали из контекста. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В АТОР пояснили, что опубликованные в СМИ высказывания — это некорректно интерпретированные цитаты.

»Абхазия занимает значимую долю в выездном сегменте российского туристического рынка», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что это — около 10% всего выездного турпотока из РФ. Там добавили, что члены АТОР «неукоснительно выполняют» рекомендации МИД РФ и Минэкономразвития о приостановке реализации туров в Абхазию.

Туроператоры высоко ценят тот факт, что абхазские партнеры прилагают все усилия в нынешней сложной ситуации, чтобы отдых российских туристов проходил комфортно и безопасно.

В пятницу, 13 декабря, Мурадян рассказал, что с абхазским бизнесом ведется воспитательная работа — лишение турпотока из России, который был основной статьей дохода республики.

Ранее россиянам рассказали о подорожании туров в новогодние праздники.