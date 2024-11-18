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В Петербурге 15-летнему школьнику удалось сбежать от вымогателей, попросив один звонок

В Петербурге трое мужчин усадили школьника в машину и вымогали у него деньги

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Shutterstock

В Петербурге трое неизвестных требовали деньги у подростка, пишет «Фонтанка».

Накануне жительница Ленобласти обратилась в полицию и рассказала, что днем трое незнакомцев усадили в машину ее 15-летнего сына в районе Красного пруда в Ломоносове. Злоумышленники стали требовать у школьника 30 тыс. рублей. Примерно через полтора часа девятиклассник спросил у вымогателей разрешения позвонить маме, они согласились.

Тогда подросток вышел из машины и смог сбежать. По подозрению в вымогательстве поздним вечером 17 ноября был задержан первый подозреваемый, им оказался 24-летний местный житель, три года назад он попал на скамью подсудимых за грабеж. Сейчас мужчина находится в камере, пока на него оформили протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее пятеро бандитов похитили россиянку, чтобы отобрать у нее квартиру.

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