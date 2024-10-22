В России к концу года возникнут проблемы с картами Visa и MasterCard

Сертификаты безопасности чипов по картам Visa и MasterCard перестанут действовать у ряда российских банков в конце 2024 года, в связи с этим у россиян возникнут проблемы с некоторыми платежами. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники на платежном рынке и представителей крупнейших банков страны.

Сертификаты безопасности чипов могут не совпадать со сроком действия самих карт и закупаться банками на сроки от трех лет и более. Сертификаты продлевались до ухода из России в 2022 году международных платежных систем Visa и MasterCard. Теперь банки будут решать самостоятельно, принимать к оплате эти карты или нет, говорится в материале.

По словам источника издания, это не должно отразиться на массовых операциях, но может вызвать проблемы с проведением отложенных операций (при оплате проезда в транспорте или офлайн).

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков заявил, что карта с истекшим сертификатом не превратится в «кирпич». По его словам, вопрос с ними решаемый.

Банк России и Национальная система платежных карт (НСПК), отмечает издание, в данный момент прорабатывают возможность продолжения работы карт после истечения сертификатов.

В июне глава НСПК Дмитрий Дубынин заявлял, что карты иностранных платежных систем постепенно выйдут из оборота.

Ранее Visa обвинили в нарушении конкуренции.