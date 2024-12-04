Многодетные родители не кормили детей и заставляли их спать в собачьей будке

В Бельгии судят бывших мужа и жену и ее нового сожителя за истязание шестерых детей. Об этом сообщает газета HLN.

Родителей детей, родившихся между 2006 и 2017 годами, отправили под суд за многолетние издевательства над ними. Взрослые годами избивали несовершеннолетних ремнем и плетью, заставляли спать на мокрых простынях и даже в собачьей конуре. В школе на детей жаловались из-за резкого запаха мочи, а внешний вид братьев и сестер был настолько плачевным, что их не пускали в бассейн. Родители не кормили детей и никак не ухаживали за ними. Кроме того, трое потерпевших также стали жертвами изнасилования, и мать угрожала им расправой, если они кому-либо расскажут о происходящем в доме.

В итоге на скамью подсудимых попали 40-летний отец, их 37-летняя мать и ее новый партнер. Их обвиняют в систематическом жестоком обращении и сексуальном насилии. Адвокат детей потребовала компенсацию в размере €10 тыс. для каждого ребенка и назначение психиатра для их дальнейшего обследования и лечения.

«Я не думаю, что они смогут снова вести нормальную жизнь. Их беззаботное существование было отнято у них, и они никогда не смогут его вернуть», — обратилась она к суду.

Прокурор запросил для матери 7 лет тюрьмы, для ее нового партнера — 15 месяцев, а для отца — ограничение свободы. Тот признал, что бил потерпевших, но «нормальным способом», то есть без использования предметов. Его экс-супруга продолжает отрицать все обвинения, утверждая, что «воспитание прошло хорошо». Сейчас она ожидает очередного ребенка и обитает в Схарбеке с новым сожителем, от которого у нее есть уже двое детей. Между женщиной и шестью пострадавшими больше нет никаких контактов, они живут в приемной семье.

Ранее в семье мигрантов истязали девочку утюгом, кусали ее и ломали кости из-за «плохого поведения».