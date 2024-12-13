В Петербурге кондуктор напала на женщину с ребенком-инвалидом

В Петербурге кондуктор выгнала из автобуса женщину с ребенком-инвалидом. Об этом пострадавшая рассказала 78.ru.

Неприятная ситуация произошла 13 декабря с жительницей Подмосковья и ее шестилетней дочерью. Женщина зашла с ребенком в 172-й автобус, но добраться до пункта назначения им не удалось. Кондуктор внезапно проявила агрессию и напала на пассажирок без объяснения причин.

Во время принудительной высадки из автобуса у женщины разбился телефон, а ее дочь получила травму и теперь хромает. При этом, утверждает гостья Северной столицы, кондуктор кричала им вслед «что-то нетолерантное».

После этого женщина обратилась в полицию и позвонила на телеканал. Она добавила, что приехала в Петербург из Московской области, чтобы ее дочь с инвалидностью прошла курс реабилитации. В компании «Пассажиравтотранс» начали проверку по факту инцидента.

Ранее в Красноярске мужчина //www.gazeta.ru/social/news/2024/12/12/24609590.shtml в автобусе с двумя девушками, перепутав их с юношами.