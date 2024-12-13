Два брата из Англии собрали самую большую в мире коллекцию карточек с покемонами и попали в Книгу рекордов Гиннесса, пишет UPI.

Оуэн и Коннер Грэй попали в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей впечатляющей коллекции карточек с покемонами, состоящей из 48 339 уникальных экземпляров. Этим они побили предыдущий рекорд, установленный Бенджамином ДеГвайром, чья коллекция в 2023 году насчитывала 34 310 карточек.

Уникальная коллекция братьев включает карточки, собранные из различных стран и напечатанные на разных языках, однако одна нация остается для них недостижимой.

«У нас есть всё, кроме карточки на голландском языке. Ее стало невозможно найти», — поделился Коннер.

Братья шутливо посоветовали начинающим коллекционерам «сберегать свои деньги», а сами готовятся к туру по выставкам коллекционных карточек в США, запланированному на следующий год.

Ранее мужчина узнал, что его детская коллекция карточек с покемонами теперь стоит $5000.