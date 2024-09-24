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Мужчина узнал, что его детская коллекция карточек с покемонами теперь стоит $5000

Goodnewsnetwork: детская коллекция карточек с покемонами может принести американцу $5000

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Мужчина из США был удивлен, узнав, что его старая коллекция карточек с покемонами теперь стоит $5000, пишет Good News Network.

Хуан Пардо рассказал, что страсть к покемонам у него появилась еще в детстве — в период расцвета популярности этих мультипликационных героев в США. Его увлечение вылилось в создание впечатляющей коллекции из 1500 карточек с изображениями различных покемонов. Причем каждая бережно хранилась в специальной ламинированной упаковке для защиты от повреждений.

Недавно Хуан решил проверить, насколько ценной является его коллекция, и использовал специальное приложение для сканирования карточек. Он был приятно удивлен, обнаружив, что некоторые из них стоят сотни долларов. Например, обратный голографический Чармандер оказался одним из самых дорогих экземпляров в его коллекции — его можно продать за $300.

«Я был в полном шоке, когда понял, сколько они стоят», — поделился эмоциями Падро.

Мужчина посчитал, что вся его коллекция стоит $5000. Несмотря на возможность получения солидной прибыли от продажи, он не спешит с ней расставаться. Вместо этого американец продолжит хранить
ее дома, полагая, что за несколько лет цена может вырасти еще больше.

Ранее в Гонконге в магазине с покемонами нашли наркотики на сумму $1,3 млн.

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