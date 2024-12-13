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Рабочий, которого засыпало с головой на стройке, провел под завалами 20 минут и выжил

В США рабочий оказался заживо погребен из-за обвала траншеи на стройке

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Depositphotos

В США строитель оказался под завалами грязи из-за обрушения траншеи и подал в суд на бывшего работодателя. Об этом сообщает People.

Несчастный случай произошел 12 июня 2023 года с жителем Айовы, Тревором Килгором. В исковом заявлении мужчина указал, что был погребен заживо в течение 20 минут из-за обрушения траншеи глубиной около 3,5 метров, в которой он работал на стройке дома в округе Полк. Килгору, который не имел соответствующего образования и подготовки, доверили подключение водопровода. Теперь пострадавший обвиняет бывшего работодателя и еще трех ответчиков в преступной халатности.

Килгор вспоминает, что во время обвала прижался к стене, пытаясь создать воздушный карман и защитить голову от сильного сдавливания. Он пытался звать на помощь, но уже не надеялся на спасение и лишь «беспокоился о том, что его жене придется заботиться о детях» в одиночку. Напарники Килгора очистили его голову через 5-10 минут, на раскопку нижней половины его тела ушло еще 15-20 минут. В результате инцидента он «получил серьезные и необратимые физические и психические травмы», после чего так и не смог вернуться на работу. Пострадавший потребовал у главы строительной компании возмещения ущерба, сумма которого не уточняется.

Ранее россиянка, выжившая после падения с 6-го этажа, обвинила во всем бывшего возлюбленного.

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