Россиянка, выжившая после падения с 6-го этажа, обвинила во всем бывшего возлюбленного

В Калининграде пришла в себя 19-летняя девушка, которая чудом выжила, упав с шестого этажа. Об этом сообщает «Клопс».

Вечером 30 июня пострадавшая пришла к бойфренду Виталию, чтобы забрать свои вещи. Хозяин квартиры резко захлопнул за ней дверь и заявил: «Ты сегодня больше не выйдешь». Затем он силой затащил ее в комнату и стал избивать. Молодой человек, который ранее являлся военнослужащим, бил девушку по голове кулаками и ладонями, а также порвал топ и цепочку подруги, которая сообщила ему о своем решении расстаться.

«Я встала и пошла через кухню на балкон, чтобы успокоиться и вдохнуть свежего воздуха. На балконе стоял диван, я встала на него и немного высунулась из окна, чтобы сделать глубокий вдох... В этот момент я почувствовала резкий, неожиданный и сильный толчок в спину... Что было дальше, я не помню, очнулась в реанимации», — говорит потерпевшая.

Она уже дала показания и рассказала полицейским, что Виталий избивал ее и раньше. Мужчина не стал отрицать факт драки в день инцидента, однако отказался признать себя причастным к выпадению возлюбленной из окна. Он также не стал проходить проверку на полиграфе и не посчитал нужным проведать жертву или извиниться перед ней.

Пострадавшая до сих пор не может передвигаться, хотя перенесла уже несколько операций. Впереди — еще несколько хирургических вмешательств и реабилитация.

Ранее на Урале девушка спрыгнула с третьего этажа, чтобы спастись от напавшего на нее сожителя.