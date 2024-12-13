Студент из Москвы взял кредит, что получить допуск на сессию

Мошенники уговорили студента московского вуза взять кредит ради «допуска на сессию», сообщила Baza.

По информации Telegram-канала, от аферистов, выступавших под именем сотрудника деканата столичного университета, пострадал 18-летний Иван. 11 декабря ему позвонили неизвестные и уговорили зарегистрироваться на сайте «Вузопедии», чтобы получить доступ к сдаче экзаменов. Молодой человек продиктовал пришедший код доступа, а спустя некоторое время сообщил собеседнику еще один код для входа на портал «Госуслуг».

Затем выяснилось, что Ивану нужно срочно связаться со службой безопасности из-за поступившего с его аккаунта запроса на оформление выписки ЕГРН, в этом же СМС-сообщении был указан номер. Юноша позвонил и узнал, что ему грозят неприятности из-за подозрения на финансирование ВСУ. Чтобы не оказаться под следствием, Иван взял 120 тыс. в кредит и положил деньги на «безопасный криптокошелек».

На следующий день мошенники опять связались с жертвой и вновь стали уговаривать его куда-то перевести деньги, по дороге в банк студент понял, что дважды попался на крючок. Он обратился в полицию, злоумышленников ищут.

Ранее мошенники протестировали на жителе Батайска три разные схемы и получили 2,6 млн.