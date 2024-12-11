Россиянин трижды поверил мошенникам, набрал кредитов и отдал более 2,6 млн рублей

Житель Батайска трижды поверил мошенникам и лишился более 2,6 млн рублей, сообщили в полиции Ростовской области.

Сначала 39-летнему мужчине позвонил неизвестный, который представился работником почты и сказал, что ему пришло письмо из налоговой. Горожанин попросил прислать его на электронную почту и продиктовал собеседнику высланный код подтверждения, с помощью которого мошенники взломали его аккаунт на портале государственных услуг. В тот же день мужчина получил смс-уведомление об изменении пароля, позвонил по указанному номеру и узнал, что от его имени в разные банки отправили запросы на оформление кредитов.

Некий «специалист» объяснил мужчине, что теперь ему необходимо опередить мошенников и самому оформить кредиты на такие же суммы. Пострадавший послушался, взял в кредит более 1,6 млн рублей, но не смог их получить из-за недостатка денег в банкомате. Аферисты рекомендовали жертве взять еще один кредит на 600 тыс. в другом банек и перевести деньги на специальный счет. Через несколько дней он смог получить наличные с первого кредита и отправил их туда же.

А вскоре батайчанин узнал, что стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, и испугался. На этот раз он оформи кредит и перевел деньги, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности. Затем мужчина взял две кредитные на 145 и 280 тыс. рублей. Эти суммы тоже поступили на счета аферистов. О том, что он сам стал жертвой мошенников, пострадавший понял, только когда рассказал обо всем брату. Затем мужчина все же обратился в полицию.

Ранее пенсионерка осталась без квартиры, отдав 6 млн рублей незнакомцу в балаклаве.