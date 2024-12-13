В Малайзии огромный крокодил застрял в канализации в куче мусора, пишет портал MS News.

Сообщается, что найденный крокодил весил не менее 100 кг и был окружен большим количеством пластиковых бутылок, что свидетельствовало о проблеме загрязнения в регионе.

«Первоначально охранник считал, что это большая ящерица-варан, но при ближайшем рассмотрении я был поражен тем, что это оказался крокодил», — рассказал один из местных жителей.

В свою очередь, на место инцидента прибыли специалисты департамента дикой природы, которым с помощью специального оборудования удалось поймать рептилию.

Специалисты сообщают, что крокодил, скорее всего, залез в слив во время прилива и застрял там, однако он не представлял угрозы для жителей. Хищник был передан ветеринарам, которые и решат, что делать с ним дальше.

Ранее пользователи соцсетей раскритиковали зоопарк, в котором содержится очень худой крокодил.