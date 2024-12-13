Жителя Курска будут судить за госизмену и диверсию

Уголовное дело о диверсии и гоизмене, возбужденное в отношении 30-летнего жителя Курска, направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Курской области.

По ее данным, мужчина обвиняется по статье 275 УК РФ (государственная измена) и по части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия, совершенная организованной группой).

Согласно материалам следствия, курянин связался в мессенджере с представителем военной разведки Украины и в рамках сотрудничества отправил ему фотографию, сделанную вблизи военного комиссариата.

Также правоохранители выяснили, что мужчина получил от куратора задание и в период с 25 по 27 января 2024 года осуществил поджог объекта транспортной инфраструктуры.

12 декабря военный суд приговорил жителя города Железногорска Курской области к 22 годам лишения свободы по статьям УК РФ о совершении государственной измены и террористического акта. По данным регионального УФСБ РФ, 30-летний россиянин Сергей Черноокий, уроженец Украины, совершил взрыв перед местной общественной приемной политической партии в Железногорске, а также подготовил и совершил в составе организованной группы террористический акт (поджог) в филиале благотворительной организации в Курске.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Курска за продажу найденных боеприпасов в интернете.