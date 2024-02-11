Житель Украины спас собаку из полыньи, рискуя собственной жизнью

В Виннице мужчина рисковал жизнью, чтобы спасти своего питомца. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ ДСНС Украины.

Накануне днем сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям узнали, что собака провалилась под лед в районе городского пляжа Спартак. Сотрудники службы оперативно прибыли на место происшествия и выяснили, что к этому времени успел пострадать и хозяин животного.

Оказалось, что мужчина бросился на помощь псу, вытащил его на поверхность, но в итоге сам чуть не ушел под воду. Спасатели помогли герою, попытались его обогреть и передали медикам. Те приняли решение о госпитализации пострадавшего. Сейчас спасенный пес находится на передержке у сотрудников МЧС.

Ранее спортсмен-морж спас тонущую в ледяной воде собаку во время пробежки с друзьями.