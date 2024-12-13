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В Госдуме пообещали изучить опыт борьбы с травлей в региональных школах

Депутат Лантратова: Госдума изучит опыт регионов по борьбе с травлей в школах

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Y.P.photo/Shutterstock/FOTODOM

В регионах России начинают внедрять новые методы борьбы с буллингом и травлей в школах. Депутаты изучат эти механизмы и в случае успешности и будут внедрять по всей стране, пообещала в беседе с 360.ru первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

До этого в Подмосковье решили применять специальные QR-коды для жертв буллинга, используя которые ученики смогут анонимно сообщать о травле детскому омбудсмену. В Челябинской области для этих целей хотят масштабировать проект «Почта доверия», а в Вологодской области планируют создать специальную группу по контролю этого вопроса.

«Это прекрасно, что в регионах разрабатывают и внедряют свои методы для оказания помощи столкнувшимся с травлей в учебных заведениях, — считает Лантратова. — Обязательно изучим с коллегами региональный опыт, возможно, какие-то практики предложим транслировать на федеральном уровне».

В данный момент депутаты дорабатывают законопроект, который направлен на профилактику буллинга. По словам депутата, его на рассмотрение внесут уже в начале будущего года.

Напомним, после громкого скандала с избиением школьницы в подмосковных Котельниках, которая попала в больницу с сотрясением и внутричерепными травмами, в школах Подмосковья решили ввести систему QR-кодов. Предполагается, что с их помощью дети смогут напрямую сообщать о буллинге взрослым, в том числе омбудсмену региона, управлению образования, Минобру и комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее в Башкирии девочку, которая жаловалась на буллинг, забрали в больницу прямо из школы.

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