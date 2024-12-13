Россиянам объяснили, как избежать предновогодней тревоги

Чувство тревоги перед Новым годом часто связано с сильным желанием все успеть до 31 декабря — домашние дела, отчеты, сбросить лишние килограммы, написать план, чтобы с 1 января начать новую жизнь, и так далее. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила клинический психолог Дарья Сальникова.

Эксперт посоветовала «надо» заменить на «можно».

«Я могу написать план до Нового года, а могу это сделать после. Нужно предложить себе несколько вариантов событий, ведь физически у нас есть такой выбор. Это состояние выбора помогает человеку более конструктивно подходить к решению проблемы, сохраняя эмоциональные силы», — сказала Сальникова.

Она подчеркнула, что не стоит ограничивать себя датой, ведь после 1 января жизнь продолжается.

Согласно результатам исследования, проведенного сервисами «Работа.ру» и СБЕР ЕАПТЕКА, финансовые вопросы (45%) оказываются главным источником стресса россиян в конце года. На втором месте — рабочая нагрузка и горящие дедлайны (28%). Третье место занимают покупка подарков и подготовка к праздникам (22%). Социальное давление отмечают 17%, а 16% испытывают стресс от всего вышеперечисленного.

Ранее стало известно, что каждый третий россиянин сталкивается с предновогодней апатией.